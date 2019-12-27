Корабли Балтфлота зашли в иранский порт Чахбехар

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», танкер «Ельня», а также спасательный буксир «Виктор Конецкий» зашли в иранский порт Чахбехар. Они прибыли в Иран для участия в российско-иранско-китайских учениях, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Маневры пройдут в северной части Индийского океана до 30 декабря. В ходе учений российские и иностранные моряки будут учиться освобождать суда от «пиратов», оказывать помощь судам, терпящим бедствие и осуществлять спасение людей, а также проведут тренировки по антитеррористической защите кораблей и судов на незащищенном рейде.

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», морской буксир «Виктор Конецкий» и танкер «Ельня» покинули военную гавань Балтийска 1 октября, после чего взяли курс в Индийский океан, говорится в релизе.