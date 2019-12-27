Впервые вход разрешен: как устроена система защиты НЦУО

«Звезда» побывала в одном из самых закрытых и важных объектов страны - Национальном центре управления обороной (НЦУО). И узнала, как, к примеру, в режиме онлайн из центра Москвы можно контролировать одновременно сотни объектов по всей стране и тысячи офицеров, которые находятся на круглосуточном дежурстве, и каким образом защищаются каналы связи первых лиц Минобороны.

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров раскрыл секрет того, как охраняется НЦУО, где в обстановке, близкой к секретной, в дни учений начинается сбор представителей всех без исключения госструктур.

Для такого серьезного объекта нужна особая охрана: для этого в военной полиции было создано специальное подразделение. Журналистам «Звезды» удалось посмотреть, как эти бойцы проводят учения на КПП по задержанию условного террориста, как ловят условного шпиона, пытающегося поставить так называемые жучки, а один раз удалось стать свидетелями учений по отражению атаки подводных диверсантов на дебаркадер напротив НЦУО.

«Звезда» также побывала внутри кабинета в НЦУО, где обсуждается секретная информация и, как пояснил ответственный за обеспечение информации офицер, применяемые в нем технические средства носят скрытый характер, их не увидеть невооруженным взглядом.

Продюсер программы «Военная приемка» Оксана Матвеева в студии «Открытого эфира» рассказала уникальные факты о таких же уникальных объектах и о том, как проходили съемки.

«Знаете, что поражает? Одно здание на Фрунзенской набережной, красивое, высокотехнологичное, состоит из огромного количества корпусов, мостов, перекрытий, чудо инженерной мысли. Но все же, это всего лишь одно здание. Но в него вмещается вся страна. Вот настолько мобильной стала связь», - подчеркнула она.

Новый выпуск программы «Военная приемка», посвященный Национальному центру управления обороной, смотрите в это воскресенье, 29 декабря, в 10.00 на телеканале «Звезда».