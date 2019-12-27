Россия подписала 39 соглашений о военном сотрудничестве с рядом стран

Россия заключила 39 соглашений о сотрудничестве в военной сфере со странами Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки, сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

По его словам, то, что страны НАТО заморозили контакты с Минобороны России по военной линии пять лет назад, привело к тому, что Москва расширила взаимодействие с вооруженными силами стран других регионов.

«Продолжается рост влияния Российской Федерации на международной арене. Укрепление авторитета Вооруженных сил подтверждается увеличением количества визитов в нашу страну глав оборонных ведомств иностранных государств», - подчеркнул генерал-полковник.

Причиной роста стран, которые хотят сотрудничать с РФ, стал подход Москвы к выстраиванию диалога с партнерами, считает Фомин. В частности то, что Россия строит взаимодействие не с позиции силы и используя давление санкциями, а нацелена на равноправные взаимоотношения.