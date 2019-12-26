Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, который покинули американцы
Над опорным пунктом, служившим военнослужащим США базой, подняли российский триколор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули военные США, в сирийском поселке Телль-Самин. Это стратегический район на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны.
Первым на брошенную базу вошел спецназ, он занял ключевые точки. Затем к работе приступили саперы. Следом на территорию вошли основные силы, а над опорным пунктом подняли российский триколор.
«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», - сказал журналистам офицер военной полиции Арман.
Телль-Самин находится в 26 километров от Ракки - бывшей «столицы» запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.