Военная полиция РФ заняла в Сирии опорный пункт, который покинули американцы

Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули военные США, в сирийском поселке Телль-Самин. Это стратегический район на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны.

Первым на брошенную базу вошел спецназ, он занял ключевые точки. Затем к работе приступили саперы. Следом на территорию вошли основные силы, а над опорным пунктом подняли российский триколор.

«К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей», - сказал журналистам офицер военной полиции Арман.

Телль-Самин находится в 26 километров от Ракки - бывшей «столицы» запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.