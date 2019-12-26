Расчеты «Бук-М2» отразили массированный удар на учениях в Сибири

Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, в преддверии своего профессионального праздника, провели учения по отражению воздушной атаки на военный объект в ходе учений на полигоне Бийский, с помощью зенитного ракетного комплекса «Бук-М2».

«По замыслу учений, противник спланировал уничтожение особо важного объекта инфраструктуры ударом авиации. Для прикрытия воздушного пространства были направлены расчеты ЗРК «Бук-М2»», - рассказали в Минобороны России.

Военнослужащие выполнили многокилометровый марш на боевых машинах, в ходе которого отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на колонну военной техники.

По прибытию в назначенный район, экипажи выполнили развертывание зенитных ракетных комплексов.

«Расчеты произвели обнаружение многочисленных высокоманевренных объектов на различных высотах и, впоследствии, произвели их уничтожение электронными пусками», - добавили в ведомстве.

Кроме того, военнослужащие отработали действия по воздушной разведке и определению степени опасности целей, а также отразили ночное нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника на места дислокации ЗРК.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.