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Минобороны впервые показало боевую работу лучшей зенитной бригады ЦВО

Наталья Вальханская
05:10 26.12.2019
Ракетная бригада ЦВО 11 лет подряд показывает безупречные результаты на итоговых боевых стрельбах из «Бук-М2».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Центральный военный округ ко Дню противовоздушной обороны Сухопутных войск впервые показал боевую работу зенитной ракетной бригады, которая 11 лет подряд показывает безупречные результаты на итоговых боевых стрельбах из передовых зенитных ракетных комплексов «Бук-М2».

«Бригада, которая с 2009 года выполняет итоговые боевые пуски на оценку отлично, дислоцирована в Пензенской области. Ее расчеты ежедневно несут в регионе боевое дежурство. И сегодня свой профессиональный праздник военнослужащие встречают на боевых постах», - отметили в пресс-службе ЦВО.

Те, кто не задействован в охране воздушного пространства, отрабатывают свои навыки согласно распорядку дня. На учебно-методическом комплексе военнослужащие на оценку выполняют нормативы по приведению переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» в боевое положение. А на полигоне военнослужащие учатся отражать нападение на колонну техники.

«В свободное от учебы время военнослужащие по призыву смотрят телевизор, играют в настольные игры, читают газеты и книги, звонят родителям. Сейчас у них еще одно увлекательное занятие. Они готовятся к новому году: украшают елки, развешивают гирлянды», - отметили в пресс-службе.

Военнослужащие по контракту предпочитают личное время проводить в кругу семьи, дома, особенно сегодня, когда у них готовится праздничный ужин.

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