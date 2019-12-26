«Никто кроме нас»: командующий ВДВ подвел итоги 2019 года

2019 год был насыщенным для воздушно-десантных войск ВС РФ. Всего за этот период в ВДВ было проведено более двух тысяч мероприятий. Об этом заявил командующий войсками, генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Войска обеспечены полностью и готовы выполнить любые поставленные задачи», - отметил он в эфире «Звезды».

Сердюков добавил, что 95% воинских частей обеспечены современными тренажерами и учебными классами, которые позволяют совершенствовать профессиональные навыки всех специалистов на всех этапах подготовки.