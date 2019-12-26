Система для десантирования техники «Бахча-У-ПДС» планово поступает в ВДВ

Воздушно-десантные войска обеспечены новейшими средствами десантирования. Об этом в эфире телеканала «Звезда» рассказал командующий ВДВ ВС РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

«Развитие воздушно-десантной техники начинается с 70-х годов. Сегодня это уже четвертое поколение. И в прошлом году на вооружение принята новая система, которая позволяет нам десантировать нашу новую боевую машину БМД-4М, бронетранспортер БТР-МДМ.

В этом году мы уже начали планово получать от оборонной промышленности эти системы на вооружение. Они позволяют десантировать нашу технику, которая имеет большие весовые характеристики. При этом внутри боевых машин, с учетом таких современных систем, мы можем десантировать полностью весь экипаж боевой машины», - заявил Сердюков.