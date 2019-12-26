Цаликов: в 2019 году общая заболеваемость военных снизилась на 23%

Военнослужащий должен быть здоровым и это является аксиомой, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в эфире телеканала «Звезда».

Замминистра обороны РФ рассказал, что военные врачи обязаны следить за здоровьем солдат и офицеров, обеспечивая им необходимые условия.

«Военнослужащий не может жить без военной медицины. Потому что он находится в отдаленных гарнизонах, на подводных лодках, и условия, которые необходимы ему для жизнеобеспечения, в том числе, а может и в первую очередь, решают военные врачи. Военнослужащий должен быть здоров - это аксиома», - подчеркнул он.

Подводя итоги 2019 года, Цаликов отметил, что оборонному ведомству удалось перезапустить систему подготовки военных медиков, благодаря чему снизилась почти на треть общая заболеваемость военных.

«Восстановлена полноценная система подготовки военных медицинских кадров. Военная академия практически уже не выпускала военных медиков. Мы перезапустили этот процесс, и, я считаю, что поступили абсолютно правильно», - сказал он.

Как уточнил заместителя министра обороны, всего «на 23% снизилась общая заболеваемость, почти на 30% снизилась заболеваемость органов дыхания».