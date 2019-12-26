В Минобороны объяснили причины информационной войны против России

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на примере из 70-80-х годов прошлого века объяснил причины информационной войны, которую запад в настоящее время ведет против в России.

«Что мы имели в 70-е, 80-е годы, мощнейшее государство - Советский Союз. Как шло информационное противостояние? Мы закрывались от Запада. Мы глушили «Голос Америки», даже радио «Монте Карло», где очень хорошая музыка была, глушили. Очень тяжело его можно было послушать с помехами, подавлением. Что сегодня? Запад закрывается от нас. Только об этом никто не задумывается. Russia Today там глушат, создают проблемы нашим корреспондентам. То есть сегодня информационная политика России качественней, лучше, успешней и она больше доходит до людей», - считает Цаликов.