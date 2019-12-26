В Минобороны рассказали о политике открытости ведомства

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов объяснил, что Минобороны не скрывает свою деятельность, однако о достижениях ведомство предпочитает заявлять уже после того, как что-то действительно поменялось.

Он объяснил это на примере улучшения жизни у военнослужащих.

«Открытость в том, что руководством страны, руководством Вооруженных сил проведена большая работа, чтобы обеспечить достойные условия для несения службы военнослужащим. Призывникам. Сейчас много делается для военнослужащих по контракту. И это страна должна видеть. Вот наша открытость именно в том, что мы не скрываем , что мы делаем», - отметил Цаликов.

По словам замминистра, ведомство не занимается пиаром или саморекламой.