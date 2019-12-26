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В Минобороны рассказали о политике открытости ведомства

Наталья Вальханская
23:33 26.12.2019
По словам замминистра обороны, ведомство не занимается пиаром или саморекламой, но показывает, если происходят какие-то улучшения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов объяснил, что Минобороны не скрывает свою деятельность, однако о достижениях ведомство предпочитает заявлять уже после того, как что-то действительно поменялось.

Он объяснил это на примере улучшения жизни у военнослужащих.

«Открытость в том, что руководством страны, руководством Вооруженных сил проведена большая работа, чтобы обеспечить достойные условия для несения службы военнослужащим. Призывникам. Сейчас много делается для военнослужащих по контракту. И это страна должна видеть. Вот наша открытость именно в том, что мы не скрываем , что мы делаем», - отметил Цаликов.

По словам замминистра, ведомство не занимается пиаром или саморекламой.

«Никто не занимается специально пиаром, саморекламой. Если мы начали вкусно кормить, мы это показываем. Если мы начали прилично одевать, мы это показываем. Вот в этом и состоит открытость», - подчеркнул он.

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