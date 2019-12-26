Прорыв в соцобеспечении: в Минобороны заявили, что очередь на жилье снизилась с сотен тысяч до десятков человек

Все вопросы социального блока в уходящем 2019 году решались комплексно, заявил в эфире «Звезды» первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов.

«Прорывные действия осуществлялись на каждом направлении соцобеспечения. Введено огромное количество жилья, построены новые здания для госпиталей наших, для наших медсанчастей. Военнослужащие обеспечиваются всеми положенными выплатами, и мы следим за тем, чтобы размер этих выплат из года в год увеличивался», - заверил замминистра.

По его словам, еще несколько лет назад очередь на постоянное жилье состояла из более чем ста тысяч человек.

«Более ста тысяч офицеров, или ушедших в отставку военнослужащих имели право получить жилье, и этого жилья не имели. Так вот у нас только в распоряжении, то есть не уволенными со службы, числящимися на службе, но по факту не служащими было более 41 тысячи человек. Сегодня их меньше пяти десятков. Несколько дней назад их было 59, сейчас меньше 50», - рассказал Цаликов.

По словам заместителя министра обороны, именно такие результаты работы - «одно из самых показательных проявлений правильности выбранного курса».