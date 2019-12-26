Цаликов: военные доказывают мастерство на Международных армейских играх

Международные армейские игры проводятся, чтобы военные из разных стран смогли продемонстрировать свое мастерство, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в эфире телеканала «Звезда».

По его словам, на них российские военнослужащие продемонстрировали свой высочайший профессиональный уровень.

«А кто вам сказал, что мы вторая армия в мире или первая. Чемпионатов мира между армиями не проводится. Мы совершенно искренне считаем, что мы первые. Может кто-то еще претендует? Но для этого мы проводим Международные армейские игры, где просим всех, не убивая друг друга, продемонстрировать свое мастерство. И 39 стран участвовали последний раз в этих играх. И, конечно, российские военнослужащие доказали там свой высочайший профессиональный уровень», - сказал замминистра обороны.

Цаликов отметил, что, несмотря на скромные выделенные из бюджета средства на оборону, в отличие от многих зарубежных стран, победителями становятся только те, у кого больше мастерства и желания трудиться.