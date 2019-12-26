«Крузенштерн» зашел в первый порт трансатлантического плавания

Барк «Крузенштерн» вышел из Калининграда 8 декабря. Преодолев, в условиях непрекращающихся штормов, Балтийское и Северное моря, а затем Атлантику, оставив позади 3 тысячи морских миль, 26 декабря он прибыл в первый иностранный порт - Санта-Крус-де-Тенерифе в Испании.

Стоянка на Канарах продлится четыре дня. Экипаж и курсанты смогут осмотреть достопримечательности крупнейшего острова архипелага. «Крузенштерн» пополнит запасы и спустит трапы для экскурсий местных жителей. Экспедиция, в которой участвует российский парусник посвящена 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. При этом она имеет важное учебное значение.

Практику на борту «Крузенштерна» в трансатлантическом плавании, а также барка «Седов» и фрегата «Паллада», которые отправились в кругосветку, проходят сотни курсантов. Парусники примут участие в международной регате. Всего они совершат более 40 заходов в иностранные порты.

В экспедиции участвует и съемочная группа программы «Военная приемка» телеканала «Звезда».