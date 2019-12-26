Ансамбль песни и пляски Александрова даст семь концертов в Канаде

Легендарный ансамбль песни и пляски имени Александрова начинает рождественские гастроли в Канаде. Коллектив даст семь выступлений в концертном зале Monreal Gazette, сообщает Министерство обороны РФ.

Каждое выступление хора и оркестра будет открываться государственными гимнами Российской Федерации и Канады.

На эти гастроли коллектив подготовил специальную программу, в которую вошли самые известные военные и русские народные песни - «Смуглянка», «Катюша», «Полюшко», «Ах ты, степь широкая», «Коробейники», старинные романсы «Очи черные», «Вдоль по Питерской», «Дорогой длинною», «Эй, ямщик, гони-ка к "Яру"».

Традиционно, как и на всех зарубежных гастролях, артисты исполнят песни на языке зрителей: Jingle Bells, Yellow Submarine, White Christmas на английском, Monbeausapin и Mon Pei на французском. В концертах Ансамбля примет участие франко-канадская популярная певица Изабель Буле.

За историю своего существования Ансамбль побывал в Канаде 11 раз, выступал в 26 городах, первые гастроли состоялись в 1961 году.

Двадцать пятого декабря 2016 года 68 артистов и сотрудников Ансамбля погибли в авиакатастрофе в районе Сочи. Самолет с коллективом направлялся в Сирию, где музыканты должны были выступить перед российскими военными.

В январе 2017 года состоялся конкурс в Ансамбль им. Александрова, в котором участвовали около 2 тысяч певцов и танцоров. Первый концерт возрожденного коллектива под управлением полковника Саченюка состоялся в День защитника Отечества 23 февраля 2017 года в Государственном Кремлевском дворце.