Евкуров наградил победителей конкурса «Лучший полигон Вооруженных Сил РФ»
Замглавы военного ведомства РФ Юнус-Бек Евкуров наградил победителей конкурса «Лучший полигон ВС РФ» по итогам 2019 года. Соревнования проводились в трех номинациях, сообщает Министерство обороны России.
«Задачи по развитию инфраструктуры и учебно-материальной базы полигонов решаются комплексно и являются одним из ключевых направлений деятельности органов боевой подготовки», - отметил Евкуров.
Замминистра вручил кубки и призы начальникам полигонов-победителей конкурса.
Чебаркульский полигон Центрального военного округа победил в номинации «Лучший межвидовой (общевойсковой) полигон». Лучшим наземным (морским) авиационным полигоном был признан Копанский полигон Южного военного округа. Полигон Бурдуны Восточного военного округа победил среди полигонов соединений, воинских частей и вузов.
Евкуров отметил, что за текущий год на российских военных полигонах проведено более 18 тысяч мероприятий оперативной и боевой подготовки.