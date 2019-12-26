Минобороны России входит в новый год без долгов по ЖКХ

Минобороны России погасило кредиторскую задолженность за потребленные энергоресурсы. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства. Текущая задолженность оплачивается в установленном порядке.

«Министерство обороны Российской Федерации в лице ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России не имеет просроченной кредиторской задолженности за потребленные коммунальные ресурсы по бюджетным обязательствам. Оплата произведена по всем предоставленным в установленные сроки и надлежащим образом оформленным платежным документам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с апреля 2017 года ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России оплатило ресурсоснабжающим организациям более 100 миллиардов рублей.

«ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России принимаются меры по снижению кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы объектами жилищного фонда. В целях ее снижения Минобороны России, как собственником жилищного фонда, принято решение о переводе населения на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями», - добавили в ведомстве.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России было образовано в 2017 году. Организация отвечает за жилищно-коммунальное хозяйство объектов ведомства.

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России выполняет задачи по содержанию всех объектов военной и социальной инфраструктуры, а также предоставлению коммунальных услуг. В учреждении создано 14 филиалов - в военных округах, видах, родах войск и на флотах.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире программы «Военная приемка» рассказал, что военному ведомству благодаря системе учета расходов удалось сэкономить на ЖКХ несколько миллиардов рублей.