Минобороны: решений в отношении военных пенсионеров пока не принималось

Решений о том, как изменение пенсионного законодательства отразится на военнослужащих в отставке, пока не принималось. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По ее словам, пенсия по-прежнему выплачивается в привязке к денежному довольствию военнослужащего.

«На данном этапе никаких решений не принималось. Пенсию мы по-прежнему выплачиваем в привязке к денежному довольствию военнослужащего, а возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении. При этом законом предусмотрены ситуации, сокращающие этот срок», - сказал замминистра.

Шевцова добавила, что оклады военнослужащих в ближайшие пару лет вырастут в общей сложности на 7%. Также она отметила, что компенсации за съемное жилье станут выплачивать не только офицерам, но и солдатам-контрактникам, а военным пенсионерам увеличат пенсию, пишет газета «Известия».

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет - до 65 для мужчин и 60 для женщин.