Минобороны РФ повысит оклады военнослужащих

Оклады военнослужащих в ближайшие два года вырастут в общей сложности на 7%. Об этом сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова.

По ее словам, выплаты выросли на 4% в прошлом году, а в октябре текущего года были увеличены еще на 4,3%. До этого оклады военных индексировались только в 2012 году, подчеркнула она.

«В прошлом году впервые с 2012-го были проиндексированы оклады военнослужащих. Они были увеличены на 4%, а в октябре этого года - на 4,3%. В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3%, а в октябре 2021-го - еще на 4%» - сказала Шевцова.

Отвечая на вопрос, ждут ли действующих военнослужащих и военных пенсионеров какие-то изменения в связи с реализуемой в стране реформой пенсионной системы, замминистра заявила, что «на данном этапе никаких решений не принималось».

Также она отметила, что компенсации за съемное жилье станут выплачивать не только офицерам, но и солдатам-контрактникам, а военным пенсионерам увеличат пенсию, пишет газета «Известия».