Обстрел с места и в движении: яркие кадры испытаний «Гибки-С»

Ко Дню войсковой противовоздушной обороны Минобороны России опубликовало кадры госиспытаний мобильного комплекса ПВО «Гибка-С». Он разработан на базе бронированного автомобиля «Тигр-М» и способен обеспечивать дистанционный пуск зенитных управляемых ракет различных типов.

Государственные испытания образцов вооружения были успешно завершены в этом месяце. Они подтвердили все заданные тактико-технические характеристики.

Комплекс «Гибка-С» функционирует в единой системе управления тактического звена и обеспечивает ведение разведки, сопровождение и обстрел воздушных целей в движении и на стоянке. Благодаря тому, что пуск ракет может производиться и с места, и во время хода, становится возможным прикрывать войска от воздушных средств нападения.