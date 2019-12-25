Боевые стрельбы гранатометчиков прошли под Калининградом

Гранатометчики береговых подразделений Балтийского флота провели масштабные боевые стрельбы на нескольких полигонах в Калининградской области.

Военнослужащие вели огонь по статическим и подвижным мишеням, которые имитировали танки и другую бронетехнику условного противника.

Усложнялась задача тем, что большинство целей были за пределами видимости - их скрыли за естественными складками местности в лощинах и оврагах.

Стрельбы проходили как в дневное, так и ночное время.

Также во время учений военнослужащие отработали навыки маскировки и передвижения на поле боя в зависимости от рельефа и интенсивности огня условного противника.