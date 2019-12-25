Ответственность на каждом военнослужащем: в Минобороны рассказали о подготовке ко Дню Победы

Решение по количеству участников в Параде Победы, механизированной колонне, воздушной части и участию иностранного контингента уже принято. Об этом заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ, генерал-полковник Иван Бувальцев.

Он подчеркнул, что речь идет не только о торжественных мероприятиях в Москве. Парады пройдут везде, где стоят штабы округов и во всех Городах-героях.

«Все Вооруженные силы практически будут задействованы. Я понимаю, что здесь высокая ответственность на командующих, на командирах, до рядового солдата, который будет за рычагами или идти в колонне», - рассказал Бувальцев в эфире «Звезды».

В 2020 году 9 мая будет отмечаться 75-летие со Дня победы в Великой Отечественной войне. Известно, что приглашения на майские торжества получили президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лидеры стран ОДКБ. Свое согласие подтвердили главы семнадцати государств, в том числе Белоруссии, Молдавии, Чехии, Сербии, Индии, Кубы, Франции, Венесуэлы.