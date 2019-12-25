Подняты по тревоге: в Минобороны объяснили, как достигается внезапность проверки войск

Внезапность проверки войск Вооруженных сил РФ обеспечена тем, что главкомы, командующие и руководители центральных органов военного управления узнают о своих задачах после того, как войска подняты по тревоге. Об этом рассказал «Звезде» начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ, генерал-полковник Иван Бувальцев.

«К разработке замысла проверок любого уровня привлекается можно по пальцам пересчитать сколько офицеров. Как пример того, как это происходит. Проводится очередное совещание под руководством министра обороны, войска уже до этого, в течение пяти часов, подняты по тревоге. И главнокомандующим, командующим, руководителям центральных органов военного управления в зале вручаются запечатанные пакеты, в которых прописаны задачи: какие воинские части, на каких полигонах или в каких районах проверить», - объяснил Бувальцев.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, практика регулярного проведения действительно внезапных проверок боеготовности появилась для того, чтобы руководство Вооруженных сил могло объективно оценить реальную отдачу от принимаемых для развития ВС РФ мер.