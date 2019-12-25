«Все задачи выполнены»: Бувальцев подвел итоги боевой подготовки ВС РФ в 2019 году

Несмотря на то, что 2019 год был напряженным и сложным для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, все поставленные задачи - выполнены. В этом в эфире «Звезды» заверил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ, генерал-полковник Иван Бувальцев.

«Задачи, которые были поставлены Верховным главнокомандующий на расширенной коллегии в 2018 году, задачи, поставленные министром обороны и начальником Генерального штаба, - в полном объеме выполнены. В соответствии с планом деятельности Вооруженных сил было выполнено около 18 тысяч мероприятий боевой подготовки различного уровня: от отделения до дивизии, бригады, полка», - заявил Иван Бувальцев.

По словам генерала-полковника, особое внимание Министерство обороны уделяет подготовке молодых летчиков.

«ВКС за последние два года получили два полных выпуска молодых специалистов-летчиков», - подчеркнул Бувальцев.

Также много внимания было уделено плановой подготовке к учениям «Центр-2019», отметил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ.

«Мы провели проверку войск Центрального военного округа. Это была плановая проверка хода подготовки, в ходе которой было проведено более 700 командно-штабных тренировок различного уровня командованием округа, были проведены более 15 тысяч мероприятий, начиная от боевых стрельб отделений, заканчивая батальонно-тактическими учениями», - рассказал генерал-полковник.

По итогам плановой проверки в течение года Минобороны сделало вывод, что войска округа к основному мероприятию 2019 года - стратегическим командно-штабным учениям «Центр-2019».