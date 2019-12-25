Минобороны восстановило систему подготовки офицерского состава

В настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава. Об этом на заседании Общественного совета при Минобороны заявил министр Сергей Шойгу.

По словам главы ведомства, после сокращения ситуация была критической и особенно это касалось летного состава и авиационных техников.

«Мы были вынуждены сделать ускоренный выпуск, учеба для курсантов была сокращена на год. Также продлили предельный срок службы офицерам на 5-10 лет. За счет этого удалось укомплектовать офицерские должности на 95 процентов», - сказал глава военного ведомства.

По словам Шойгу, в настоящее время Минобороны переходит на плановую подготовку офицеров.

Накануне в эфире «Звезды» начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ, генерал-полковник Иван Бувальцев рассказал, что Министерство обороны особое внимание уделяет подготовке молодых летчиков. И за последние два года ВКС РФ получили два полных выпуска специалистов.