Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году
По словам Шойгу, к 2025 году в Минобороны будет 155 военных госпиталей.
© Фото: Минобороны России
Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, к этому времени в Минобороны будет 155 таких медучреждений.
В настоящее время, отметил министр, функционирует 133 госпиталя и еще 22 осталось построить.
«Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь», - заявил глава военного ведомства на заседании Общественного совета при Минобороны.
Шойгу добавил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.