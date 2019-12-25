Создание системы военных госпиталей завершится к 2025 году

Министерство обороны до 2025 года завершит создание системы военных госпиталей. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, к этому времени в Минобороны будет 155 таких медучреждений.

В настоящее время, отметил министр, функционирует 133 госпиталя и еще 22 осталось построить.

«Строятся современные медицинские учреждения. Некоторые из них будут построены в регионах, где только военные врачи могут оказать квалифицированную медицинскую помощь», - заявил глава военного ведомства на заседании Общественного совета при Минобороны.

Шойгу добавил, что военные госпитали будут ориентированы на военнослужащих, членов их семей и военных пенсионеров.