Герасимов вручил Национальному центру управления обороной полковую чашу
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил начальнику Национального центра управления обороной РФ полковую чашу в честь пятилетия со дня его образования.
Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоялось в среду, 25 декабря, в Центральном доме Российской Армии.
Герасимов отметил, что Национальный центр прошел становление и в полной мере доказал свою эффективность.
«За это время подобран кадровый состав, прошли профессиональную подготовку офицеры и гражданский персонал. Устойчиво работает вся вертикаль начиная от центра и заканчивая региональными центрами управления и центрами в соединениях и воинских частях», - отметил глава Генштаба.
Каждый день в центре отправляют и получают 50 тысяч электронных сообщений. Обмен информацией армия ведет через специальный военный интернет, который надежно защищен от любого хакеров.