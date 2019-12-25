Герасимов вручил Национальному центру управления обороной полковую чашу

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил начальнику Национального центра управления обороной РФ полковую чашу в честь пятилетия со дня его образования.

Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоялось в среду, 25 декабря, в Центральном доме Российской Армии.

Герасимов отметил, что Национальный центр прошел становление и в полной мере доказал свою эффективность.

«За это время подобран кадровый состав, прошли профессиональную подготовку офицеры и гражданский персонал. Устойчиво работает вся вертикаль начиная от центра и заканчивая региональными центрами управления и центрами в соединениях и воинских частях», - отметил глава Генштаба.

Каждый день в центре отправляют и получают 50 тысяч электронных сообщений. Обмен информацией армия ведет через специальный военный интернет, который надежно защищен от любого хакеров.