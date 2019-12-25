Т-80, БМП-2 и «Мста-С»: российско-белорусские сборы стартовали в Подмосковье
Совместный учебно-методический сбор с командирами подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа и подразделений вооруженных сил Белоруссии стартовал в Подмосковье на полигоне Головеньки.
«Задачами сбора являются повышение эффективности управления войсками и отработка тактических действий в различных видах современного боя», - сообщили в пресс-службе ЗВО.
Всего к сбору привлечено свыше 200 офицеров двух стран.
В течение недели российские и белорусские военнослужащие примут участие в совместных лекционных, практических и показных занятиях, выполнят упражнения контрольных стрельб с применением комплекса вооружения танков Т-80, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, самоходных артиллерийских установок «Мста-С», гранатометов РПГ-7 и АГС-17.
Сбор проводится под руководством командующего гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-майора Сергея Киселя.