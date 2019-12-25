Российские корабли провели торпедные стрельбы на Балтике

Экипаж малого противолодочного корабля «Алексин» запустил учебную торпеду по корвету «Бойкий» на учениях Балтийского флота.

Атакованный корабль осуществил оборону, применив комплекс «Пакет-НК», пишет пресс-служба Балтфлота. Сообщается, что стрельбы прошли успешно.

Уточняется, что во время учений применялись учебные боеприпасы без боевых частей, требования безопасности соблюдались. Всего с обоих кораблей было выпущено четыре торпеды, которые затем были обнаружены и подняты из воды катером-торпедоловом, указано в релизе.

«Во время нахождения в море экипажами также были проведены корабельные учения по борьбе за живучесть, управлению кораблем, условно поврежденным при ведении боевых действий, противовоздушной обороне с постановкой пассивных помех и противодиверсионной обороне с выполнением гранатометания», - говорится в сообщении.

Противолодочный комплекс «Пакет» предназначен для уничтожения подводных лодок и торпед. Он состоит из системы управления, специализированной гидроакустической станции целеуказания, пусковых установок и самих малогабаритных торпед в тепловом противолодочном и антиторпедном вариантах.