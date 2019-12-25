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Шойгу назвал генерала Гареева истинным офицером и настоящим патриотом

Андрей Аркадьев
15:54 25.12.2019
Глава российского военного ведомства выразил соболезнования родным и близким Махмута Гареева, умершего на 97-м году жизни.
Шойгу назвал генерала Гареева истинным офицером и настоящим патриотом
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования родным и близким генерала армии Махмута Гареева, скончавшегося 25 декабря в возрасте 96 лет.

«Примите мои глубочайшие соболезнования в связи с кончиной Махмута Ахметовича Гареева. Он был удивительным человеком, поражавшим своей неиссякаемой энергией, жизнелюбием, отзывчивостью и великодушием. Истинный офицер и настоящий патриот, преданный воинскому долгу, он всегда отдавал себя без остатка делу служения Отчизне», - сказал глава российского военного ведомства.

Шойгу отметил вклад военачальника в укрепление обороноспособности страны. По словам министра, непримиримая борьба Гареева с фальсификацией отечественной истории заслуживает самой высокой оценки и большого уважения.

Махмут Ахметович Гареев отдал Вооруженным силам 50 лет. Служба для него началась в 1941 году, когда он в 18 лет добровольцем ушел на фронт. Гареев воевал подо Ржевом, дважды был ранен. Закончил войну на Дальнем Востоке. Позже командовал дивизией и дослужился до начальника штаба Уральского военного округа.

В 1989 году он стал главным военным советником в Афганистане и сыграл важную роль в планировании операций правительственных войск Наджибуллы. Последняя должность - заместитель начальника Генштаба. Махмут Гареев был и крупнейшим военным теоретиком - на его счету более 200 научных трудов.

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