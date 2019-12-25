Расчеты С-400 «Триумф» отразили авиаудар «противника» в Ростовской области

Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» отразили авиаудар условного противника на учениях в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Зенитный ракетный дивизион совершил в указанный район марш, в ходе которого военнослужащие уничтожили условные диверсионно-разведывательные группы, отработали действия личного состава при налетах авиации, преодолении участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий», - говорится в релизе.

По сценарию учений, авиагруппа условного противника хотела нанести удар по наземной инфраструктуре. Зенитчики развернули комплексы, получили сигнал о нарушении воздушных границ. Воздушные цели, имитирующие «вражеские» беспилотники и малогабаритные вертолеты, были обнаружены, перехвачены и условно уничтожены. Отмечается, что задача усложнялась тем, что условный противник применял средства радиоэлектронной борьбы.

«Для усложнения задачи была смоделирована ситуация запуска крылатых ракет самолетами условного противника, расчеты комплексов С-400 "Триумф" провели успешные электронные пуски, уничтожив все воздушные цели», - отмечается в сообщении.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения - пять минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.