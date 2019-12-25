Военные полицейские ЦВО поздравили семьи коллег с наступающим Новым годом
Акция проводится из года в год на протяжении четырех лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Свердловской области военные полицейские поздравили с наступающим Новым годом семьи своих коллег, находящихся в командировках в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Военнослужащие в новогодних костюмах навестили жен и детей сослуживцев. Они приехали к домам коллег на служебном УАЗ «Патриот» и вручили им подарки.
«В ходе праздничного визита начальник регионального управления военной полиции ЦВО подполковник юстиции Константин Смирнов передал семьям подарки и письма от своих подчиненных, написанных им из служебной командировки», - говорится в сообщении.
Дети военных полицейских нарисовали открытки и попросили Деда Мороза передать их к 31 декабря своим отцам.