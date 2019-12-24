«Бал», «Бастион», Т-80 и БТР-82А: чем усилился Тихоокеанский флот в 2019 году

Соединения и части российского Тихоокеанского флота получили в 2019 году более 100 единиц современного вооружения и военной техники.

«Морские пехотинцы в Приморском крае приняли в эксплуатацию десять танков Т-80БВ. На Камчатку прибыли более 30 современных бронетранспортеров БТР-82А и более десяти модернизированных боевых машин пехоты БМП-2», - сообщили в пресс-службе флота.

Береговые войска получили новейшие ракетные комплексы. Также на флот поступил новый дивизионный комплект подвижного берегового ракетного комплекса «Бастион».

«Тяжелую технику доставили морским транспортом на Камчатку, в береговое ракетное соединение Войск и сил на северо-востоке России», - отметили в пресс-службе.

Кроме того военным был передан дивизионный комплект берегового ракетного комплекса «Бал». Новая техника уже выполняла практические задачи в ходе учений флота.

В течении года на флот поступили десятки грузовых автомобилей, пассажирские автобусы и легковые автомобили УАЗ «Патриот».