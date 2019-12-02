В крупнейшем в стране Центральном военном округе начался новый учебный год

Войска крупнейшего в стране Центрального военного округа начали новый учебный год. Для организации занятий задействовано более 20 полигонов, расположенных на территории 29 субъектов Сибири, Урала и Поволжья, а также на российских военных базах в Таджикистане и Киргизии.

В этом учебном году, который продлится до конца мая, особое внимание будут уделять совместной подготовке с вооруженными силами стран Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества независимых государств и Шанхайской организации сотрудничества.

Основными направлениями боевой учебы войск ЦВО станут новые формы и способы ведения боевых действий с использованием опыта современных вооруженных конфликтов: разведывательно-ударные контуры, борьба с ударными беспилотниками, бронеавтомобилями, начиненными взрывчаткой, сочетание разведывательно-поисковых действий, создание устойчивых систем связи в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

В 2020 году войска округа примут участие в почти 40 совместных мероприятиях различного уровня со странами Центрально-Азиатского региона, в числе которых международные учения, командно-штабные тренировки, учебно-методические сборы и оперативно-полевые поездки.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря дивизион зенитных ракетных систем С-300, переброшенный из Поволжья в Таджикистан, приступил к отработке учебно-боевых задач на полигоне Ляур. Расчеты тренируют маршевую подготовку, выполняют захват, сопровождение и условное уничтожение воздушных целей в различном диапазоне высот.