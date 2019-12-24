Под залпы Т-72: как прошли учения России и Лаоса «Ларос-2019»

Теплый во всех смыслах прием: дружественное рукопожатие, ожерелье из живых цветов и температура воздуха плюс 20. Из Забайкалья, где сейчас сильные морозы, российские танкисты проделали путь в четыре тысячи километров и прилетели в солнечный Лаос для участия в первых в истории совместных учениях. Местные военные музыканты может не совсем чисто, но старательно исполняют российский гимн.

«Плечом к плечу в борьбе за мир» - это первое в истории военного сотрудничества совместное учение России и Лаоса. От обеих сторон задействовано около пятисот человек и три десятка единиц боевой техники. За розыгрышем внимательно наблюдает президент и министр обороны Лаоса, представители Восточного военного округа, военные атташе из соседних государств - Китая, Вьетнама, Индонезии, Таиланда и Мьянмы.

Совместные танковые учения - первые в истории военного сотрудничества России и Лаоса. От обеих сторон задействовано около пятисот человек и три десятка единиц боевой техники.

В начале маневров военнослужащие двух стран были подняты по тревоге. Танкисты совершили марш из пункта постоянной дислокации в район сосредоточения - делать это было достаточно сложно, ведь впереди идущая машина поднимает облако пыли, которое закрывает обзор для следующего экипажа.

Выжженные солнцем рисовые поля, пальмы, зеленые бананы - непривычные для российских танкистов в декабре зимние пейзажи. Период с октября по март в Лаосе считается засушливым. Российским танкистам погода напоминает осень в Забайкальском крае.

Лаос по своей площади вдвое меньше Забайкалья. И единственное государство в Юго-Восточной Азии, не имеющее выхода к морю. Все пахотные земли заняты под выращивание риса, где после сбора урожая пасутся буйволы. При этом рельеф в провинции в основном горный с крутыми подъемами, преодоление которых требует хороших навыков управления танками.

«Белый Орел» - версия Т-72, модернизированная специально для этих условий. В прошлом году Лаос приобрел у России партию этих машин.

«Танки грязи не бояться. Особенно сейчас российский танк сюда приедет, как на Родину», - шутит военнослужащий Лаоса Анан Сават.

Командир экипажа танка Саран Гусейнов и механик-водитель Пхуван Виливонг - участники «Танкового биатлона». Тонкости прицельной стрельбы и преодоления трассы обсуждают на русском языке, но, кажется, что понимают друг друга даже без слов.

Российские инженеры проводят в Лаосе гуманитарное разминирование. Каждый день местные саперы уничтожают на месте боеприпасы, которые пролежали тут около полувека.

В годы Вьетнамской войны через страну проходила «тропа Хо Ши Мина», по которой во Вьетнам доставляли военные материалы. Американские самолеты сбрасывали на Лаос восемь бомб в минуту. Позже посчитали, что на каждого лаосца пришлась почти тонна авиабомб. Большинство - кассетные, около трети из них не разорвались. Провинция Сиенгкхуанг, где находится полигон Бан Пэн, больше других пострадала от американских бомбежек.

Здесь проживает коренное население. Пострадала провинция и от внутренних конфликтов. Около полугода в 1959 году во время гражданской войны батальон хмонгов, насчитывавший семьсот человек, находился в окружении пятитысячной королевской армии. Свободолюбивый народ до сих пор живет своими обычаями. За яркие и красочные орнаменты одежды хмонгов даже прозвали «радужными людьми».

Военные учения здесь не проводили десятки лет: залп двух десятков Т-72 сотряс землю на полигоне Бан Пэн. Зрители на вышке закрывают уши, так близко находятся бронемашины. А артиллеристы Народной Армии Лаоса аплодисментами приветствуют каждое точное попадание.

На горизонте - поле, состоящее из 250 мишеней: пехота, бронетехника, безоткатные орудия. По легенде именно на этой высоте закрепилось незаконное вооруженное формирование. Совместными силами артиллерийских подразделений Народной армии Лаоса и российских танкистов была проведена артподготовка района.

В кульминации контртеррористической операции танкисты перешли в наступление. Экипажи из России обошли противника с левого фланга, из Лаоса - с правого. Оба взвода минута в минуту вышли на рубеж. Будто экипажи вместе провели не одно полноформатное учение, хотя на самом деле ключевому этапу предшествовали лишь несколько тренировок.

Захватив высоту, танкисты подняли над Т-72 флаг и победным маршем прошли перед трибуной.

«Наше сотрудничество будет развиваться. Мы будем перенимать опыт других родов войск, не только танковых подразделений. И будем поддерживать друг друга на мировой арене», - заключил министр обороны Лаоса Тянсамон Тяннялат.

Военное сотрудничество двух стран на подъеме. Народная армия Лаоса перевооружается на современную российскую технику. На этих учениях Т-72 прошли боевое крещение, уничтожив «террористов» в джунглях Азии. Легендарные Т-34, на которых раньше выполняли задачи местные танкисты, Лаос передал России для участия в юбилейном параде Победы на Красной площади.