Алтайскую бригаду перевооружили на ракетные комплексы «Бук-М3»

Зенитная ракетная бригада, которая дислоцируется на Алтае, в 2020 году проведет первые боевые стрельбы из комплексов «Бук-М3». Об этом рассказал начальник штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО Алексей Подивилов после расширенного заседания коллегии Минобороны России.

По его словам, в уходящем году соединение перевооружено на новейшие комплексы «Бук-М3». В 2020 году после переобучения в профильном учебном центре Министерства обороны РФ расчеты проведут первые боевые стрельбы из новых комплексов на полигоне под Астраханью.

Он также рассказал, что в 2019 году было проведено почти 60 мероприятий оперативной подготовки, в том числе по плану центральных органов военного управления.

По сравнению с прошлым годом, интенсивность занятий по боевой (специальной) подготовке была увеличена более чем на 10%, отметил Подивилов.