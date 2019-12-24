Морская авиация ВМФ РФ вновь начала летать на дальние расстояния

В этом году морская авиация ВМФ России вновь начала полеты на дальние расстояния, в том числе в удаленные точки Атлантики, Тихого океана и Арктики. Об этом сообщил главком флота адмирал Николай Евменов, выступая после заседания итоговой коллегии Минобороны.

В настоящее время военно-морской флаг РФ находится во всех морях и океанах.

«Особенно это видно в Средиземном море, Северной Атлантике. Наши корабли сейчас находятся на боевой службе в Индийском и Тихом океанах», - отметил адмирал.

В этом году, по словам Евменова, ВМФ РФ получает порядка 30 кораблей и судов. На следующий год перед флотом ставятся не менее амбициозные задачи - прием новых подводных лодок и кораблей, а также участие в международных учениях.