Ректор МГУ высоко оценил уровень подготовки Вооруженных Сил РФ

Уровень подготовки Вооруженных Сил РФ и техника, находящаяся на их вооружении, позволяют быть уверенными в безопасности России, заявил ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий.

«Мы находимся под большим впечатлением от прошедшей коллегии в Минобороны РФ. Нас, ученых, и меня, как ректора, поразил уровень подготовки наших Вооруженных сил и та техника, которая принята сейчас на вооружение», - сказал он журналистам после расширенной коллегии Минобороны РФ в Национальном центре управления обороной в Москве.

По словам Садовничего, для того, чтобы делать такую технику, требуются «и мозги, и усилия, и высокий уровень науки и технологий в стране».

Он добавил, что боеготовность Вооруженных Сил РФ «позволяет нам спокойно работать, учить студентов и быть уверенными в безопасности нашей страны».