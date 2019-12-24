Шойгу: боевые возможности ВС РФ в 2019 году выросли на 14%
Вооруженные Силы РФ выполнили в текущем году все поставленные перед ними задачи.
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Боевые возможности Вооруженных Сил РФ удалось повысить в 2019 году на 14%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.
«Обеспечены повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны», - сказал министр.
Он также отметил, что проблемные вопросы и пути их решения учтены в плане деятельности Минобороны на 2019-2025 годы.