Шойгу: боевые возможности ВС РФ в 2019 году выросли на 14%

Боевые возможности Вооруженных Сил РФ удалось повысить в 2019 году на 14%. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии российского военного ведомства.

«Обеспечены повышение боевых возможностей на 14% и заданный уровень поддержания обороноспособности страны», - сказал министр.

Он также отметил, что проблемные вопросы и пути их решения учтены в плане деятельности Минобороны на 2019-2025 годы.