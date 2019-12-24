Первый ракетный комплекс «Авангард» заступит на дежурство на этой неделе

Первый ракетный полк с гиперзвуковым боевым оснащением «Авангард» заступит на боевое дежурство на этой неделе. Об этом в понедельник на заседании коллегии Минобороны России сообщил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

«На этой неделе на боевое дежурство заступит первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками», - отметил министр.

Шойгу добавил, что три ракетных полка перевооружены на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс» и что завершилось развертывание боевых лазеров «Пересвет», которые с 1 декабря несут боевое дежурство в пяти ракетных дивизиях РВСН.

«Авангард» - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Этот блок был разработан «НПО машиностроения» (Реутов, Московская область) и проходил испытания с 2004 года.

Впервые комплекс «Авангард» был представлен президентом России Владимиром Путиным во время его обращения к Федеральному собранию в марте 2018 года.