Путин: Вооруженные Силы РФ являются гарантом стабильности в Сирии

Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Авиагруппа ВКС, корабли и подводные лодки ВМФ, расположенные в том числе на аэродроме Хмеймим и военно-морской базе Тартус, являются гарантами сохранения мира и стабильности в этой стране», - сказал Путин.

Президент отметил, что Россия, благодаря качественно возросшим возможностям Вооруженных сил, уверенно выходит на новый уровень военного сотрудничества.

«С аэродромов в Южной Африке были выполнены полеты Ту-160 над западной частью Индийского океана, вместе с китайскими коллегами было впервые проведено патрулирование в акватории Восточно-китайского и японского морей», - сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что значимым итогом года стало развитие военного образования и довузовской подготовки.