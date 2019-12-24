Путин: доля современного оружия в ядерной триаде РФ достигла 82%
В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Доля современного оружия в ядерной триаде России достигла 82%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ежегодной расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
«Доля современного оружия в ядерной триаде достигла 82%. В РВСН начал поступать новейший гиперзвуковой ракетный комплекс стратегической дальности с планирующим крылатым блоком "Авангард". Это оружие будущего, которое способно преодолевать как действующую, так и перспективную ракетную оборону», - подчеркнул глава государства.
Расширенная коллегия Минобороны проходит в Национальном центре управления обороной в Москве.