Наведение переправ: кадры учений военных инженеров в Ростовской области

В Ростовской области прошли учения военных инженеров ЮВО, в ходе которых ими был наведен тяжелый механизированный мост.

ТММ-3 состоит из четырех машин. Полностью он должен быть установлен над тренировочным водоемом за 45 минут. Конструкция выдерживает 60 тонн, а его длина составляет 40 метров.

Звено устанавливается на выносные опоры с помощью гидропривода. Затем, на уже установленную часть, заезжает следующая машина, и операция повторяется.

Еще один этап тренировки - работа инженерной машины разграждения ИМР-3М, созданной на базе танка Т-90. Она оснащена колейным ножевым тралом КМТ-Р3 с электромагнитной приставкой ЭМТ для траления противоднищевых мин со штыревыми и неконтактными магнитными взрывателями, а также бульдозерным отвалом и универсальным манипулятором на телескопической полноповоротной стреле.