Главная икона ВС РФ «Спас Нерукотворный» прибыла на Камчатку

Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» прибыла на Камчатку в город Вилючинск, куда была доставлена из Владивостока.

В воскресенье в гарнизонном храме Святого Андрея Первозванного архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор совершил богослужение в честь доставленной иконы.

Праздничную литургию посетили командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев, представители командований соединений, военнослужащие из состава экипажей подводных лодок, а также члены семей военнослужащих вилючинского гарнизона.

«Спас Нерукотворный» сопровождает ковчег с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова.

Далее главная икона Вооруженных Сил РФ в сопровождении спецавтомобилей ВАИ будет перевезена в Петропавловск-Камчатский, где базируются части войск и сил на северо-востоке России. Размещена будет икона в кафедральном соборе Святой Живоначальной Троицы.