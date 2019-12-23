Уничтожить бронетехнику: видео учений гранатометчиков и снайперов под Ростовом

На полигоне Кадамовский в Ростовской области гранатометчики и снайперы мотострелкового соединения Южного военного округа приступили к практическим стрельбам.

«В ходе специальных занятий военнослужащие осваивают новые способы поражения бронетехники и легкобронированных машин, разработанные на основе анализа боевого опыта современных вооруженных конфликтов», - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Расчеты гранатометчиков во взаимодействии со снайперами вели огонь из гранатометов РПГ-7В по малогабаритным мишеням на удалении от 350 до 250 метров.

Кроме того, снайперы соединения начали подготовку к конкурсу полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж», который будет проводиться в рамках Армейских международных игр-2020.

«Снайперские пары при подготовке уделяют особое внимание задачам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВДМ и крупнокалиберных АСВК-М "Корд-М" по мишеням, имитирующим боевую технику противника, на максимальных дистанциях от 1200 до 2000 метров с открытым и оптическим прицелом в различных условиях местности в дневное и ночное время суток», - отметили в ЮВО.

Ранее на семи общевойсковых полигонах ЮВО стартовали сборы с гранатометчиками ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» и снайперами соединения. Сборы продлятся до 29 декабря.