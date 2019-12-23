«Завидую мальчишкам, которые сегодня летают»: Опарин рассказал о мастерстве летчиков-«дальников»

Сегодня российская дальняя авиация отмечает 105-летие со дня своего основания. По этому случаю профессиональные летчики-«дальники» собрались в Центральном академическом театре Российской Армии, где проходит праздничный концерт, приуроченный к крупной дате.

Как рассказал «Звезде» за кулисами бывший командующий дальней авиацией Михаил Опарин, сегодня оперативное объединение Военно-космических сил России является мощным, дальнобойным и высокоточным средством в руках главнокомандующего страны.

«Проверкой дальней авиации в последний год явились прежде всего боевые действия в Сирийской Арабской Республике, где были испытаны и проверены личный состав, особенно штурманский состав, летный состав, я имею в виду командиров кораблей, инженеров, техников, - весь личный состав дальней авиации, а также возможности использования совершенно новых авиационных средств поражений. Ведь уметь сбросить свободно-падающую бомбу с высоты 10 тысяч на скорости 900 км/ч по цели 30х30 м и ровно 12 ОФАБ-250-270 положить в цель - это многое значит. Даже в мое время, когда вероятное отклонение на пятерку было 250 м, а сейчас бомбят не более 30 м в отклонение, - это здорово. А высокоточные крылатые ракеты - это большое будущее, и слава Богу, что у нас сегодня такие ракеты есть. Ну и самое главное, мы по-прежнему остались мощным ударным средством на море в борьбе с крупными кораблями противника, носителями крылатых ракет, носителями авиации. Я имею в виду авианосными ударными соединениями, причем с новым высокоточным оружием. Я завидую тем мальчишкам, которые сегодня летают, это ученики моих учеников. Я счастлив, что и мой сын принял участие в этой большой работе, он тоже является "дальником" и успешно работает сегодня», - поделился Михаил Опарин.

В конце заслуженный летчик РФ поздравил всех коллег с праздником, особенно отметив, что он совпадает со 100-летним юбилеем их любимого экс-командующего дальней авиацией, заслуженного летчика Советского Союза, героя Советского Союза, генерал-полковника Василия Васильевича Решетникова.

Во время самого праздничного мероприятия замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, выступая перед собравшимися, зачитал поздравление в их адрес от главы военного ведомства Сергея Шойгу.