Сбор руководства ЦВО и военных представителей государств-членов ОДКБ прошел на Урале

В Екатеринбурге завершился сбор руководства Центрального военного округа. Впервые в подобных сборах принимали участие представители руководящего состава Вооруженных сил государств - членов ОДКБ - Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Особое внимание организаторы сбора уделили изучению практического применения соединений и воинских частей с учетом опыта стратегического командно-штабного учения «Центр-2019» и вооруженных конфликтов современности.

«На учебной точке участникам сбора разъяснили особенности погрузки тактической группы на БТР-82А, убывающей для выполнения боевой задачи авиационным транспортом, вертолетом Ми-26», - заявили в Минобороны.

Вопросы соблюдения техники безопасности и особенности крепления техники внутри вертолета были изучены в ходе практического показа. Также для командного состава ЦВО и иностранных государств был продемонстрирован практический эпизод работы поста химической разведки в условиях применения химических артиллерийских снарядов.

«Начальник управления войск радиационной химической и биологической защиты ЦВО полковник Александр Родионов разъяснил порядок применения приборов химической разведки, исключающих покидание личным составом поста ведения разведки и наблюдения за химической обстановкой», - добавили в военном ведомстве.

На учебной точке военной полиции ЦВО участникам сбора были продемонстрированы способы оборудования временного блокпоста с местами несения службы и отдыха военнослужащим. Также собравшимся был продемонстрирован порядок организации работы в досмотровом коридоре и пункте пропуска при помощи современных аппаратов. Одним из них стал детектор паров и компонентов взрывчатых веществ «П-Ион».

По оценке командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, сборы прошли масштабно и сейчас командование округа оценивает предложения, поступившие от участников сбора, чтобы уделить им особое внимание в совместных мероприятиях боевой подготовки в зимнем и летнем периодах обучения.