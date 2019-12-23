Евкуров от лица Шойгу поздравил «дальников» с профессиональным праздником

В Москве в Центральном академическом театре Российской Армии проходят праздничные мероприятия, посвященные 105-летию дальней авиации ВКС России. Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, выступая перед собравшимися, зачитал поздравление главы военного ведомства Сергея Шойгу.

«Уважаемые товарищи, от всей души поздравляю вас со знаменательной датой - 105-й годовщиной со дня создания дальней авиации. Оперативность принимаемых решений, качество и надежность вооружения и военной техники, слаженная система боевого дежурства и профессионализма военнослужащих позволяет дальней авиации успешно выполнять важные стратегические задачи по укреплению обороноспособности нашего государства», - говорится в поздравлении министра.

От имени Шойгу замминистра пожелал командованию, личному составу и ветеранам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе и труде на благо Отечества.

«Уверен, что летчики-дальники и впредь будут следовать славным традициям предшественников, являясь важной составляющей ядерной триады России, вносить весомый вклад в поддержание стабильности в мире», - отмечается в поздравлении Шойгу.

Сегодня, 23 декабря, российской дальней авиации исполняется 105 лет. В настоящий момент на вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные самолеты Ту-134 различных модификаций и другие типы авиационной техники.