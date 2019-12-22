Шойгу: Минобороны удалось сэкономить на ЖКХ миллиарды рублей

Министерству обороны благодаря системе учета расходов удалось сэкономить на ЖКХ несколько миллиардов рублей. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы в один год установили почти 120 тысяч приборов учета. И это то, что поступило на управление Национального центра. Надо было наладить систему ежедневного контроля. И сегодня мы каждый день знаем, сколько мы потребили воды, сколько потребили электроэнергии, газа, тепла с точностью 99%. Только эта система, только эта часть позволила сэкономить нам в первый год почти три миллиарда рублей на коммунальных услугах», - сказал Шойгу.