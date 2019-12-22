«Детские дни» в недетских обстоятельствах: военные врачи из РФ организовали акцию помощи маленьким сирийцам

Российские военные медики планируют регулярно проводить в Сирии «Детские дни». Наши врачи уже оказали помощь сотням маленьких сирийцев в провинции Алеппо, но времени принять всех вместе с другими пациентами пока не хватает.

Специалисты медицинского отряда специального назначения вместе с сирийскими коллегами сейчас решают, в какое время и где будут проводить такие акции.

В зоне деэскалации вдоль сирийско-турецкой границы российские военные врачи работают уже несколько недель. Многие малыши здесь с рождения не видели медиков. Из России доктора привезли новейшее диагностическое оборудование и лекарства.

«Среди обратившихся за медицинской помощью регистрируются случаи заболевания, такие как: заболевания дыхательных путей, пищеварительной системы и опорно-двигательного аппарата. Также имеются случаи инфекционных заболеваний», - рассказал «Звезде» начальник медицинского отряда специального назначения ВС РФ Олег Титинец.

Российский военный врач также сообщил, что оснащение медицинского отряда позволяет в полном объеме оказывать помощь нуждающимся и проводить все необходимые исследования.